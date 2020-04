Esports, Ettorito show: la Juventus vince il torneo di avvicinamento alla eSerie A

vedi letture

Non poteva cominciare meglio la stagione per il team eSports della Juventus, che ieri ha vinto pure il primo torneo di avvicinamento alla eSerie A. Ettore Giannuzzi, in arte Ettorito, il player bianconero. Dopo aver ottenuto solo una vittoria su tre nella fase a gironi, contro Atalanta per 3-1, il player juventino si è rifatto battendo in semifinale per 6-0 la Lazio (che aveva vinto gara del girone per 1-0) e nella doppia finale con il Cagliari vincendo la prima per 3-1 e pareggiando la seconda 1-1.