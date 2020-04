Esports, gli Under 23 Muratore e Peeters titolari inamovibili anche contro il Sassuolo

Muratore e Peeters titolari inamovibili della Juventus eSport. Anche nella seconda amichevole con il Sassuolo, dopo quella con l'Udinese, i due giovani dell'Under 23 sono stati schierati per tutto il match. Nella prima gara c'era stato spazio anche per Coccolo, per tanto tempo realmente a disposizione di Sarri per via degli infortuni in difesa. Trattasi solo di ricostruzioni ideali attraverso PES2020, ma l'interruzione della stagione calcistica ha certamente negato anche l'opportunità di affacciarsi alla prima squadra di qualche giovane della Seconda Squadra bianconera. Il test amichevole, in preparazione alla nuova eSerieA, si è concluso sul 4-1 in rimonta per Ettorito, player del club bianconero.