Esports, la Juve perde in amichevole col Barcellona ma rivede Demiral in campo

Il team eSports di Juventus perde 4-1 l’amichevole europea con il Barcellona, in preparazione alla prossima eSerie A. La rete bianconera, in avvio, di Cristiano Ronaldo. Poi le tre marcature catalane di Suarez, Messi e Manaj. Tra le scelte curiose del player bianconero, oltre alla giovane coppia mediana Muratore-Peeters, il ritorno in campo dal primo minuto di Demiral in difesa: che sia di buon auspicio nella realtà.