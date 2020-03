eSports, la Lazio presenta i gamer professionisti: ecco i due nuovi 'acquisti'

Con un po’ di ritardo rispetto agli altri club italiani ed europei, anche la Lazio annuncia ufficialmente il proprio ingresso effettivo nel mondo degli eSports. Ovviamente, in quelli relativi al mondo del calcio. Lo fa attraverso un comunicato, pubblicato questa mattina sul sito del club biancoceleste: “L’ingresso nel mondo degli eSports è un significativo segnale di come il club cerchi costantemente di essere sempre più presente e competitivo in tutti gli ambiti, con un’attenzione particolare agli interessi delle nuove generazioni. Il progetto, a supporto della strategia di crescita e di valorizzazione del brand Lazio, verrà realizzato in collaborazione con la società Go project che si occuperà di tutti gli aspetti tecnici e di comunicazione”. Sono stati resi noti anche i primi due gemer professionisti: "Fabio Massimo 'fabio_ulous' Marino per FIFA 20 e Giuseppe 'RaissForever_10' Frigerio per PES20 entrambi protagonisti delle fasi finali per la selezione della eNazionale”. A loro l’arduo compito di ripercorrere online le imprese stagionali di Immobile, Milinkovic e compagni. In attesa che inizi la eSerieATim (la Lazio è nel girone 3 con Genoa, Lecce e Atalanta), le prime attività saranno delle amichevoli che di disputeranno nei prossimi giorni.