Esports, la partenza di Juventus è positiva: i dati di ascolto sono interessanti

Gli eSports sono pronti a entrare a gamba tesa nel mondo del calcio. Juventus ha dato il via al progetto qualche mese, ingaggiando tre top players del settore. Si tratta di Ettore Giannuzzi (in arte Ettorito97), Luca Tubelli (Ildistruttore) e Renzo Lodeserto (LoScandalo). Sono tutti professionisti e conoscono in ogni sua sfaccettatura eFootball Pro Evolution Soccer, gioco targato Konami, con cui il club bianconero ha firmato un contratto commerciale di esclusiva.

L’obiettivo è quello di aprire nuovi mercati, coinvolgere la generazione “zero” come annunciato dal presidente Andrea Agnelli nell’ultima assemblea degli azionisti. In settimana si sono giocate le prime due amichevoli, trasmesse in diretta sul canale Youtube di Juventus. I dati d'ascolto sono perfettamente in linea con gli altri contenuti riguardanti i campioni della prima squadra: magari frutto della curiosità iniziale - solo il tempo potrà confermarlo o smentirlo - ma al momento il prodotto registra un seguito interessante.

Insomma un mondo che si muove e cresce velocemente, sfruttando anche il periodo di fermo del calcio giocato. Il team bianconero ha vinto nettamente le prime due amichevoli: 4-2 con l’Udinese e 4-1 con il Sassuolo, entrambe in rimonta e soprattutto con scelte tecniche curiose, un po’ distaccate dalla realtà. Curioso, infatti, come finora il centrocampo sia sempre stato affidato a due giovani dell’Under 23, Peeters e Muratore. La prossima eSerieA, insomma, sarà tutta da seguire.