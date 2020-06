Esports, Royal Rumble e Battle Royale aspettando la A: nuovo appuntamento oggi alle 15!

In attesa del ritorno in campo della Serie A, gli Esports restano protagonisti. Dopo numerose amichevoli ed eventi di successo che hanno visto protagonisti tutti i Team, la eSerie A TIM torna con due ultimi imperdibili appuntamenti sabato 6 e domenica 7 giugno per concludere questa prima stagione di Esports.

Due tornei con modalità di gioco molto particolari, improntate al gioco, prima ancora che al risultato: un format diverso, senza sfide classiche ma con tanto spazio per il divertimento e sfide con obiettivi. Una grande festa finale alla quale parteciperanno i team della eSerie A TIM in attesa della prossima eSerie A TIM 2020/21.

Tuttomercatoweb.com, in accordo con Infront e Lega Serie A, trasmetterà in diretta streaming entrambi gli appuntamenti, andranno in scena sabato 6 e domenica 7 giugno. In entrambi i casi, fischio d’inizio alle 15.

Fra pochi minuti, su TMW, l'appuntamento di oggi!