© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Calcio di rigore per l'Inter che, appena dopo l'ora di gioco, va sul 3-0. Gagliardini fa una finta, Agudelo abbocca come un principiante, Lukaku si prende il pallone per tirare. Esposito chiede la sfera, il belga gliela concede: destro secco all'angolino, tris per l'Inter contro il Genoa.