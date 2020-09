Esposito parla del futuro: "Pronto al prestito per tornare più forte e restare a lungo all'Inter"

Intervista a La Gazzetta dello Sport questa mattina per Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell'Inter e dell'Under 21. Tra i tanti temi toccati, il classe 2002 ha parlato così del suo futuro: "Non lo so, decideremo insieme con il club e con il mio agente quel che è meglio. Io posso dire che amo l’Inter, fin da piccolo. Mi ha aiutato nei momenti di difficoltà, è stata una seconda famiglia e il direttore del settore giovanile Roberto Samaden è stato per me un secondo padre. Se dovrò andare in prestito, dovrò dare il massimo per poi tornare all’Inter. Quello è il mio obiettivo: giocare nell’Inter il più a lungo possibile", le sue dichiarazioni.