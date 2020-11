Espulsioni e scelte sbagliate: la prestazione c'è stata, ma il Genoa deve voltare pagina

La prestazione non si discute, ha ragione mister Maran. Ci sono però tantissime cose da rivedere: il Genoa perde 1-0 alla Dacia Arena e la classifica inizia a preoccupare tutti, nonostante la fiducia da parte della società rossoblù. Il gol di De Paul condanna una squadra che ha cercato in tutti i modi di proporre gioco, anche se la mole prodotta non ha trovato la giusta finalizzazione. Le notizie belle ci sono - Scamacca è sempre pronto per buttare il pallone in rete -, ma bisogna fare i conti anche con i risultati.