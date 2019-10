© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In pochi minuti cambia tutto a Marassi. Il Milan, che era andato a riposo sotto di un gol, ribalta il punteggio grazie a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano trasforma il rigore concesso col VAR per un fallo di mani di Biraschi, che ferma Leao in modo irregolare e viene anche espulso dall'arbitro Mariani.