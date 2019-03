© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A tre minuti dal vantaggio di Biglia, il Milan perde la sua guida tecnica dalla panchina: Gennaro Gattuso è stato infatti allontanato dall'arbitro Luca Pairetto dopo un acceso diverbio che aveva coinvolto anche Meggiorini, poco soddisfatto di alcune decisioni dell'arbitro in particolare su due falli fischiati a Paquetà. Il tecnico calabrese è corso in soccorso del suo giocatore, esagerando però in qualche modo con il suo linguaggio. E Pairetto, non ha perdonato. Milan in undici, ma senza il suo tecnico per la restante ora di gioco.