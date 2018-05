Estate calda per Depay. Pronto il derby di Milano, si parte da 30 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà derby di Milano per Memphis Depay, talento ex United oggi all'Olympique Lione. Il Milan lo segue da tempo ma secondo la Gazzetta dello Sport anche l'Inter è pronta ad investire su di lui. 30 milioni la base d'asta fissata dal club transalpino: la Champions regala maggiori speranze all'Inter, che tuttavia dovrà stare attenta a non sforare i Financial Fair Play della UEFA.