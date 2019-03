Esterni a confronto: Gasperini li fa volare, quelli di Pioli faticano

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è chi vola e c'è chi fatica. Atalanta-Fiorentina, 3-1 per gli orobici, è finita anche e soprattutto sugli esterni. Determinanti, quelli di Gasperini: un marchio di fabbrica, per l'allenatore ex Genoa. Che li alterna come meglio gli pare: oggi vi erano Castagne e Gosens. Del primo non si può fare più a meno, il secondo fa riposare Hateboer. Assist dell'uno, gol dell'altro. Prova magistrale di entrambi nei 90 minuti.

Sul fronte opposto, tanta fatica. Biraghi inciampa in una prestazione lontana dai suoi standard: resta il miglior laterale mancino del nostro calcio, ma con l'Atalanta ha steccato ed è un dato di fatto. Sull'out opposto, ecco Laurini: desaparecido nella prima parte di campionato, riscoperto di recente da Pioli. Oggi quinto di centrocampo per mettersi a specchio: una scelta che non ha pagato, come non hanno pagato le sostituzioni, tardive e poco offensive, del tecnico gigliato. Sfidare sugli esterni Gasperini, a conti fatti, non è quasi mai una buona idea.