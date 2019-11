Esuberi, infortuni e club in vendita ma la Roma è la miglior sesta d’Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tornare in campo”. Potremmo parafrasare così Franz Kafka se dovesse parlare della Roma attuale. Già, perché domani arriva il Brescia all’Olimpico per la prima delle sette gare che porteranno alla sosta di Natale e che molto diranno del futuro della squadra. L’avvicinamento al match contro gli uomini di Grosso, nonostante il caso Balotelli che dovrebbe portare all’esclusione dell’attaccante, non è stata delle più semplici. Le voci di una possibile cessione del club a Friedkin si fanno sempre più concrete. Una trattativa che potrebbe subire un’accelerazione già nei mesi di dicembre e gennaio. Poi gli infortuni. Fonseca recupera Pellegrini e Mkhitaryan, ma rimane comunque corto in mediana e senza un vice Dzeko. Infine il caso Florenzi, il capitano delegittimato dalle 6 panchine consecutive con i giallorossi.

NUMERI - Nonostante tutto questo ci sono dei dati confortanti a Trigoria. La Roma, infatti, è la miglior sesta d’Europa considerando i migliori campionati e in Serie A resta comunque a due lunghezze dalla Lazio terza. La squadra di Fonseca, in Ligue 1 e Bundesliga, con i suoi 22 punti sarebbe addirittura seconda. In Liga, invece, rimarrebbe in sesta posizione, ma comunque con 2 punti in più del Bilbao che ne ha 20. In Premier guadagnerebbe un posto, volando quinta e facendo meglio di Arsenal e Sheffield. D’altronde nella Capitale c’è comunque ottimismo a prescindere degli ultimi due risultati che sono combaciati con le sconfitte contro Gladbach e Parma. Partite che, a detta di tutti, sono state figlie di una condizione non ottimale e dovuta all’utilizzo degli stessi calciatori nel precedente tour de force. Tornando a Kafka, però, potremmo dire che “da un certo punto in avanti non c'è più modo di tornare indietro. È quello il punto al quale si deve arrivare”. Ecco, la Roma è al primo crocevia della stagione, un punto di non ritorno che inizia con il Brescia e termina il 20 dicembre al Franchi di Firenze. Ventisei giorni che diranno di più sul destino dei giallorossi.