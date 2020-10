Esuberi, plusvalenze e delisting, ecco il piano Friedkin per rilanciare la Roma

I documenti preliminari sui conti della Roma spaventano Trigoria, 204 milioni di euro di perdita sono più di quanto avessero già preventivato a fine dicembre, quando però la minaccia Covid-19 sembrava ancora lontana. La pandemia non ha fatto altro che aggravare la situazione consegnando alla Roma un record decisamente negativo. Già, perché con 204 milioni di euro stiamo parlando della seconda perdita più grande che c’è stata nella storia del calcio in Italia. Un compito dunque non semplice per i Friedkin, chiamati a sistemare i conti nel più breve tempo possibile perché dalla stagione 20-21 tornerà anche la lente di ingrandimento del Fair Play Finanziario. Nel prossimo mercato, intanto, l’obiettivo sarà quello di provare a piazzare gli ultimi esuberi rimasti. Vedi giocatori come Jesus (non gioca da più di un anno), Fazio, Pastore, Bruno Peres e Karsdorp. Ingaggi pesanti che se smaltiti potranno andare ad alleggerire ancora la voce “monte ingaggi”.

Come scritto dalla Roma sui comunicati di questi giorni saranno fondamentali poi i risultati sportivi e dunque tornare in Champions League e andare il più avanti possibile in Europa. I giallorossi non potranno fare ancora a meno delle plusvalenze e la speranza a Trigoria è che i giocatori in prestito quest’anno si rivitalizzino creando introiti freschi per le casse in sofferenza. In cantiere poi c’è un nuovo accordo per lo sponsor tecnico. Con ogni probabilità sarà New Balance a prendere il posto di Nike, ma si aspetta il via libera dei Friedkin per un contratto quadriennale con il brand bostoniano. La nuova proprietà, tra le altre cose, in questi giorni è stata impegnata con il lancio dell’Opa. L’obiettivo finale è delisting, ossia l’uscita del titolo giallorosso da Piazza Affari. Le strade percorribili sono due: riuscire a rastrellare da parte di Dan Friedkin il 95% del capitale sociale per poi abbandonare il mercato, oppure la fusione con una società non quotata che faccia capo sempre alla controllata del presidente e a patto che quest’operazione non superi il prezzo del delisting.