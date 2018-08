Esulta Empoli, passo falso Cagliari. Krunic e Caputo firmano il 2-0

Risultato finale: Empoli-Cagliari 2-0 (14' Krunić, 51' Caputo)

E' festa in casa Empoli. L'ultima gara dei toscani in Serie A, 15 mesi fa, vide gli azzurri retrocedere mestamente - e con una certa dose di sorpresa - in B. Invece l'esordio nella nuova stagione è da ricordare, con un risultato abbastanza rotondo ai danni del Cagliari di Maran. Un punteggio, se vogliamo, storico poiché l'ultimo esordio positivo in A in casa Empoli era datato 2006 (vittoria a Marassi contro la Samp per 2-1). Il 2-0 rifilato questa sera ai sardi risulta meritato per quanto fatto in campo, perché la formazione di Andreazzoli ha avuto il merito di sbloccare la situazione con Krunic su cross basso di Zajc al 14', subendo qualcosina dopo la mezzora ma chiudendo ogni discorso a inizio del secondo tempo.

Sterile la manovra sarda, poi il bis azzurro - I segnali di ripresa arrivati tra il 30' e il 45' in casa Cagliari hanno portato la firma di Pavoletti, Ionita e Farias, trovando però la porta di Terracciano in appena una occasione (al 42' con la conclusione dell'ex Chievo). In avvio di seconda frazione, invece, Caputo ha dialogato benissimo con Zajc fino ad arrivare al 2-0 al 51'. Non esente da colpe Cragno per la rete incassata sul proprio palo, con l'ex Bari tornato al gol in Serie A otto anni dopo la prima e l'ultima volta. Era il 28 novembre 2010 contro il Cesena, ora il 31enne attaccante ha intenzione di recuperare tutto il tempo perduto. E ha provato a farlo nell'immediato, perché al 60' ha sfiorato la personale doppietta poco prima del palo colpito dall'altro lato da Pavoletti. La reazione del Cagliari è infatti stata affidata all'ex Napoli, capace di mettersi in proprio con la conclusione che ha trovato il palo alla sinistra di Terracciano. Maran s'è successivamente affidato anche a Sau, entrato al posto di Farias, che ha tentato una rovesciata (senza esito positivo) e poco più.

Cagliari ko, festa al Castellani - Può dunque festeggiare l'Empoli di mister Andreazzoli che, archiviata la passata stagione conclusa in modo trionfale, inizia col piede giusto il nuovo campionato di Serie A. Giocando come questa sera, la salvezza sembra abbondantemente alla portata. Rimandata invece la squadra sarda, che ha prodotto poco in zona offensiva e chiamata a riscattarsi nel prossimo weekend.