© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Gallo Belotti porta il Torino avanti contro il Milan al 58'. Il sogno europeo si avvicina per la formazione granata, ora in vantaggio 1-0 grazie alla trasformazione dal dischetto dell'attaccante. Palla centrale con Donnarumma che aveva scelto l'angolo alla sua sinistra. Il rigore era stato assegnato per intervento irregolare di Kessié ai danni di Izzo.