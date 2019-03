© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il timore squalifica in Champions League dopo l'euforia per Cristiano Ronaldo: la Uefa infatti aprirà un'indagine in base alle immagini televisive acquisite per analizzare l'esultanza del portoghese a fine partita. L'attaccante della Juventus, infatti, rischia una multa come Simeone, a meno che il gesto non venga considerato come irridente verso i tifosi avversari: in quel caso arriverebbe la squalifica. La Uefa indagherà sul gesto di CR7 che, proprio come successo a Simeone nella gara d'andata, ha mostrato "los huevos" ricordando il gesto del tecnico avversario al Wanda Metropolitano (il Cholo se l'è cavata con una multa, ma la differenza tra i due fatti è che l'argentino si rivolse al proprio pubblico).