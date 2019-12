Esultanza strozzata. Ma la strada di Balotelli sembra quella giusta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brescia-Sassuolo 0-2 (25' Traore, 71' Caputo)

La prima esultanza di Mario Balotelli fra le mura del Rigamonti deve ancora attendere. O meglio, la prima esultanza portata in fondo, visto che questa sera contro il Sassuolo l'attaccante del Brescia era riuscito a trovare la via della rete. Un gol però poi annullato dall'arbitro Chiffi per fuorigioco, decisione giusta per via di qualche centimetro. E così Supermario, che stava già pregustando la prima gioia personale in casa, fra i propri tifosi, dovrà ancora attendere. Anche se chi era sulle tribune ha comunque apprezzato la prova dell'ex Nizza e OM: proprio al 40', subito dopo l'annullamento del gol, il pubblico lo ha incitato con cori in suo onore. E al 55' è arrivato un convinto scroscio di applausi per una giocata caprbia che ha portato un calcio d'angolo al Brescia. Circostanza che poi si è ripetuta pochi minuti dopo, quando il giocatore ha lasciato il campo a Donnarumma. E in attesa del gol casalingo, l'atteggiamento di Supermario e la risposta del pubblico bresciano sono comunque notizie positive per tutti.