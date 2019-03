Eternamente in dubbio: la grande annata di Terracciano

© foto di Federico Gaetano

Essere il secondo portiere, sempre e comunque, rischia di essere una vessazione esagerata. Quasi una maledizione. Per Pietro Terracciano, 29 anni lo scorso venerdì, è stato il leit motiv della carriera, a parte ad Avellino e Salerno: con i biancoverdi si alternava con Seculin, mentre in granata è titolare per metà stagione, prima dell'arrivo di Alfred Gomis. A fine 2017 diventa il terzo portiere dell'Empoli, giocando solo tre partite - con promozione già in cassaforte - e salendo in Serie A. E qui succede l'imponderabile: può un discreto professionista, che in B rischiava di non giocare mai, difendere più volte la porta dell'Empoli? Alle volte riesce anche a essere il migliore in campo, come contro il Milan, entrando anche nei top d'Europa.

Poi il ritorno di Provedel, l'acquisto di Dragowski, la possibilità di andare a Firenze. Altra volta da secondo portiere, stavolta senza nessun dubbio, perché Lafont è un capitale da amministrare. Almeno fino a stasera, con il francese che si ferma e Terracciano che ritorna in campo. Anzi, fa meglio: dice di no almeno quattro volte a Immobile e Milinkovic-Savic, mantenendo a galla una squadra che, nel primo tempo, viene schiacciata dalla Lazio, anche troppo. Non male per chi, dieci anni fa, vinceva la Serie D da fuori quota, salvo poi non trovare mai l'affermazione. A parte in questa strana annata, ancora da secondo portiere.