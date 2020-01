Eterno Ibrahimovic. Lo svedese in rete in quattro decenni diversi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic da leggenda. Con la rete segnata oggi al Cagliari il centravanti svedese riesce nell'impresa di aver segnato in quattro decenni diversi. Il primo gol infatti risale al 31 ottobre 1999, Malmö-Vastra Florunda 2-1 in Allsvenskan. La decade successiva (2000-2009) lo ha visto in rete con le maglie di Malmö, Ajax, Juventus, Inter e Barcellona. Dal 2010 al 2019 Ibrahimovic ha fatto gioire i tifosi di Barcellona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United e Los Angeles Galaxy. Ed eccoci agli anni '20 col ritorno al Milan e la rete segnata al Cagliari a 38 anni.