Eto'o: "All'Inter grazie a Materazzi. Moratti mi parlò in francese, Mourinho mi mostrò una foto"

Samuel Eto'o è uno degli eroi del Triplete dell'Inter e in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha ricordato come nacque quel grande amore per i colori nerazzurri: "Primo contatto? Fu con quello che sarebbe diventato mio fratello Marco. La storia del suo sms si conosce: un certo Materazzi mi scrive 'Se vieni tu all’inter vinciamo tutto', non ho quel numero in rubrica e chiedo ad Albertini: “E’ suo?”. Sì. Non mi era mai capitato nella mia carriera, quel messaggio è stato decisivo per la mia scelta. E da lì è nata una grande amicizia [...] Quel messaggio di Materazzi fermò le altre trattative, sentivo che era l’inter la strada giusta".

Fondamentale è stato anche il suo rapporto con José Mourinho, idilliaco fin dal primo momento. L'ex attaccante nerazzurro ha raccontato dei contatti con lui e Massimo Moratti prima di vestirsi con la maglia dell'Inter: "Moratti mi chiamò parlando un francese perfetto e mi disse: 'Eto’o, si fidi: lei all’inter si troverà benissimo, diventerà come casa sua'. Aveva ragione. Mourinho mi mandò la foto di una maglia nerazzurra con il numero 9 scrivendomi: 'E' tua: ti aspetta'