© foto di Dimitri Conti

Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter, ha dato il benvenuto a Romelu Lukaku, nuovo centravanti nerazzurro. Ecco le parole nel suo post Instagram dedicato al belga ex United: "Benvenuto all'Inter, Romeo. Più che una squadra, è una famiglia quella a cui ti unisci - ha scritto il camerunese -. Non c'è dubbio che continuerai a brillare tra le stelle. Buona fortuna in questa nuova avventura".