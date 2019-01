Fonte: Fcinternews.it

© foto di Marco Conterio

"La soluzione è che tutti i giocatori di colore dicano 'Non gioco più'. Se sarà efficace? Molta gente perderebbe denaro e quando tocchi le tasche trovi le soluzioni". Sono le parole di Samuel Eto'o, intervistato sull'argomento razzismo da Olivier Dacourt, ex centrocampista dell'Inter che ha girato per Canal + un documentario intitolato "Non sono una scimmia", incentrato proprio sul tema della discriminazione razziale.

Raccontando la propria esperienza, Eto'o ha sottolineato di aver trovato diversi colleghi troppo accomodanti sul tema, usando parole molto forti. "Si trovano sempre questi schiavi neri che vengono a farti la morale e che si chiedono se non sia esagerato, solo perché vogliono piacere agli altri".