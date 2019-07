© foto di Federico Gaetano

A margine di un evento organizzato da La Liga Legends, Samuel Eto'o, ex attaccante di Barcellona e Inter, è tornato a parlare degli anni passati in nerazzurro. Queste le sue parole a Dazn: "Credo che il gruppo che ho avuto nell'Inter, se non il migliore, è stato uno dei migliori nel mondo. Parlo dal punto di vista umano. Magari non avevamo la qualità del Barcellona o del Real Madrid, però eravamo un gruppo di uomini e brave persone. Con un grande allenatore, la persona più sincera che ho conosciuto in questo ambiente; José Mourinho in quella stagione fu incredibile, giocavamo sì a calcio, ma un calcio differente. Giocavo da terzino sinistro o in mezzo al campo quando la squadra aveva bisogno, dando sempre il massimo. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa grande famiglia e di aver fatto vivere grandi momenti ai tifosi nerazzurri. Spero che ricorderanno sempre quello che abbiamo fatto. Mourinho ha vinto col suo stile, più difensivo ma pragmatico.