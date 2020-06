Eto'o su Lautaro al Barça: "Grande punta ma non puoi togliere stelle e gradi a Suarez"

vedi letture

Ai microfoni di Catalunya Radio, Samuel Eto'o ha parlato di Lautaro Martinez. "E' un grande attaccante e il Barcellona deve rinforzarsi continuamente. Però davanti il club ha un Generale e non puoi retrocedere o togliere stelle a uno come Luis Suarez. Ha scritto la storia del Barcellona e non va scordato: vanno bene i nuovi ma Suarez sta segnando tantissimo ed è una fortuna per il Barça ad averlo avuto in rosa".