Euforia Milan, ma Gattuso frena e pensa ai cambi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la conquista della terza piazza ai danni dell’Inter, nell’ambiente Milan c’è grande entusiasmo. Era dal 2013 che i rossoneri non agguantavano il terzo posto in classifica nel girone di ritorno, e sicuramente in questa fase della stagione è fondamentale per il Milan tenere a distanza Lazio e Roma per la conquista del posto in Champions. Un entusiasmo manifestato anche dai 61 mila tifosi presenti a San Siro per la sfida contro il Sassuolo, che ha portato il gruppo di Gattuso a ottenere la quarta vittoria di fila in campionato (nello stesso periodo 10 gol fatti e solo uno incassato).

Ma l’entusiasmo che regna tra il pubblico milanista non sfiora nemmeno lontanamente l’allenatore calabrese, preoccupato per la condizione fisica di alcuni interpreti chiave della rosa, e dal gioco espresso dalla squadra nelle ultime due partite. A Gattuso non è piaciuto lo sviluppo del gioco offensivo contro la Lazio in Coppa e con il Sassuolo, con Piatek troppo isolato e non servito a sufficienza per pungere l’avversario. Molto bene la difesa che ha retto nuovamente, ma in attacco si fa fatica a essere concreti. Così in vista della trasferta contro il Chievo l’allenatore potrebbe pensare a qualche cambio.

Uno obbligato c’è già: Laxalt prenderà il posto dello squalificato Rodriguez, il giocatore di movimento più utilizzato fin qui in stagione. Il laterale svizzero sarà fresco e pronto per il derby tra due settimane. Ma c’è da monitorare anche la situazione Kessie e Bakayoko, non al meglio dal punto di vista fisico. I due non hanno mai avuto sosta e il recupero di Lucas Biglia può essere fondamentale proprio per dare un cambio ai titolari. L’ex Lazio sta rientrando gradualmente in cabina di regia e nelle ultime tre partita ha aumentato il minutaggio ogni volta che è entrato dalla panchina. Possibile cambio anche per Calabria e Suso, entrambi potrebbero essere preservati per il derby. Soprattutto lo spagnolo è in difficoltà a livello atletico e avrebbe bisogno di riposare.