Euro 2020, gir.C: Germania, esordio con vittoria finale. Olanda beffata

© foto di Imago/Image Sport

Esordio vincente per la Germania nelle qualificazioni a Euro 2020. Giorni tutto sommato positivi per l'Olanda, anche se gli orange sono stati messi ko proprio dai teutonici ad Amsterdam con un gol nel finale. A segnare ci ha pensato Schulz, madre tedesca e padre originario di Ischia. Tuttavia la formazione del ct Koeman resta in piena corsa, nonostante sia costretta a inseguire con una gara in più. Sorride l'Irlanda del Nord, che ha superato gli ostacoli Estonia e Bielorussia.

IL CALENDARIO

21 marzo 2019

Olanda-Bielorussia 4-0 - 1' Depay, 21' Wijnaldum, 55' rig. Depay, 86' van Dijk

Irlanda del Nord-Estonia 2-0 - 56' McGinn, 75' rig. Davis

24 marzo

Irlanda del Nord-Bielorussia 2-1 - 30' Evans (I), 33' Stasevich (B), 87' Magennis (I)

Olanda-Germania 2-3 - 15' Sané (G), 34' Gnabry (G), 48' de Ligt (O), 63' Depay (O), 90' Schulz (G)

8 giugno 2019

Estonia-Irlanda del Nord

Bielorussia-Germania

11 giugno 2019

Bielorussia-Irlanda del Nord

Germania-Estonia

6 settembre 2019

Estonia-Bielorussia

Germania-Olanda

9 settembre 2019

Estonia-Olanda

Irlanda del Nord-Germania

10 ottobre 2019

Bielorussia-Estonia

Olanda-Irlanda del Nord

13 ottobre 2019

Bielorussia-Olanda

Estonia-Germania

16 novembre 2019

Germania-Bielorussia

Irlanda del Nord-Olanda

19 novembre 2019

Germania-Irlanda del Nord

Olanda-Estonia

CLASSIFICA DOPO DUE TURNI

Irlanda del Nord 6

Germania* 3

Olanda 3

Bielorussia 0

Estonia* 0

(*una gara in meno)