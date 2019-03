Euro 2020, gir.D: Svizzera, profondo rossocrociato. La vetta è irlandese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Svizzera perde l'occasione di chiudere in vetta la prima tornata di qualificazioni per Euro 2020. La formazione rossocrociata ieri, incredibilmente, s'è fatta rimontare in casa dalla Danimarca. Dal 3-0 al 3-3 finale, i nordici hanno portato a casa un punto prezioso in occasione dell'esordio continentale. L'Irlanda ha invece vinto i primi due impegni di misura: 1-0 a Gibilterra, stesso risultato contro la Georgia e primato - per ora - in cassaforte.

IL CALENDARIO

23 marzo 2019

Georgia-Svizzera 0-2 - 57' Zuber, 80' Zakaria

Gibilterra-Irlanda 0-1 - 49' Hendrick

26 marzo 2019

Irlanda-Georgia 1-0 - 36' Hourihane

Svizzera-Danimarca 3-3 - 19' Freuler (S), 66' Xhaka (S), 76' Embolo (S), 84' Jörgensen (D), 88' Gytkjaer (D), 90' Dalsgaard (D)

7 giugno 2019

Georgia-Gibilterra

Danimarca-Irlanda

10 giugno 2019

Danimarca-Georgia

Irlanda-Gibilterra

5 settembre 2019

Gibilterra-Danimarca

Irlanda-Svizzera

8 settembre 2019

Georgia-Danimarca

Svizzera-Gibilterra

12 ottobre 2019

Georgia-Irlanda

Danimarca-Svizzera

15 ottobre 2019

Gibilterra-Georgia

Svizzera-Irlanda

15 novembre 2019

Danimarca-Gibilterra

Svizzera-Georgia

18 novembre 2019

Gibilterra-Svizzera

Irlanda-Danimarca

CLASSIFICA DOPO DUE TURNI

Irlanda 6

Svizzera 4

Danimarca* 1

Gibilterra* 0

Georgia 0

(* Una gara in meno)