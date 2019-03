Euro 2020, gir.E: Croazia, che rimpianti. La vetta ha quattro padroni

© foto di Imago/Image Sport

C'è grande equilibrio, dopo due turni di qualificazione verso Euro 2020, nel girone E. La Croazia ha vinto a fatica all'esordio, mentre contro l'Ungheria non è riuscita a portare a casa i tre punti. Idem la Slovacchia di Hamsik, ko di fronte il Galles di Bale. Quattro squadre hanno conquistato una vittoria, l'Azerbaijan resta l'unica formazione senza punti e destinata a recitare la parte della comparsa in questo raggruppamento.

IL CALENDARIO

21 marzo

Croazia-Azerbaigian 2-1 - 19' Sheydaev (A), 44' Borna Barisic (C), 79' Kramaric (C)

Slovacchia-Ungheria 2-0 - 42' Duda, 85' Rusnák

24 marzo

Galles-Slovacchia 1-0 - 5' James

Ungheria-Croazia 2-1 - 13' Rebic (C), 34' Szalai (U), 76' Pátkai (U)

8 giugno 2019

Croazia-Galles

Azerbaigian-Ungheria

11 giugno 2019

Azerbaigian-Slovacchia

Ungheria-Galles

6 settembre 2019

Slovacchia-Croazia

Galles-Azerbaigian

9 settembre 2019

Azerbaigian-Croazia

Ungheria-Slovacchia

10 ottobre 2019

Croazia-Ungheria

Slovacchia-Galles

13 ottobre 2019

Ungheria-Azerbaigian

Galles-Croazia

16 novembre 2019

Azerbaigian-Galles

Croazia-Slovacchia

19 novembre 2019

Slovacchia-Azerbaigian

Galles-Ungheria

CLASSIFICA DOPO DUE TURNI

Slovacchia 3

Galles* 3

Croazia 3

Ungheria 3

Azerbaijan* 0

(*Una gara in meno)