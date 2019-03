Euro 2020, gir.F: Spagna a punteggio pieno, bagarre per il secondo posto

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Spagna espugna Malta grazie alla doppietta di Alvaro Morata, mentre la Svezia sfiora la rimonta nel derby scandinavo contro la Norvegia. I gialloblu erano sotto per 2-0, poi tre gol che hanno ribaltato la situazione: nel finale sono arrivati due gol dell'ex Palermo Quaison, prima del definitivo 3-3 firmato dai padroni di casa. Ieri è arrivato il primo successo nel raggruppamento, invece, per la Romania del ct Contra. A segno il palermitano Puscas. Gli iberici sono in vetta al girone a punteggio pieno, Svezia e Romania - almeno sulla carta - sono in lotta per la seconda piazza.

IL CALENDARIO

23 marzo

Spagna-Norvegia 2-1 - 16' Rodrigo (S), 65' rig. King (N), 71' rig. Ramos (S)

Malta-Isole Far Oer 2-1 - 13' Nwoko (M), 77' rig. Borg (M), 98' Thomsen (FO)

Svezia-Romania 2-1 - 33' Quaison (S), 40' Claesson (S), 58' Keseru (R)

26 marzo

Malta-Spagna 0-2 - 31' e 73' Morata

Norvegia-Svezia 3-3 - 41' Johnsen (N), 59' King (N), 70' Claesson (S), 86' e 91' Quaison (S), 97' Kamara (N)

Romania-Isole Faer Oer 4-1 - 26' Deac (R), 29' e 33' Keseru (R), 40 rig. Davidsen (FO), 63' Puscas (R)

7 giugno 2019

Far Oer-Spagna

Norvegia-Romania

Svezia-Malta

10 giugno 2019

Far Oer-Norvegia

Malta-Romania

Spagna-Svezia

5 settembre 2019

Far Oer-Svezia

Norvegia-Malta

Romania-Spagna

8 settembre 2019

Spagna-Far Oer

Romania-Malta

Svezia-Norvegia

12 ottobre 2019

Far Oer-Romania

Malta-Svezia

Norvegia-Spagna

15 ottobre 2019

Far Oer-Malta

Romania-Norvegia

Svezia-Spagna

15 novembre 2019

Norvegia-Far Oer

Romania-Svezia

Spagna-Malta

18 novembre 2019

Malta-Norvegia

Spagna-Romania

Svezia-Far Oer

CLASSIFICA DOPO DUE TURNI

Spagna 6

Svezia 4

Romania 3

Malta 3

Norvegia 1

Far Oer 0