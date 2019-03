Euro 2020, gir.J: l'Ital-Mancini va, Bosnia e Grecia a pari punti

L'Italia fa sei gol nella serata di Parma contro il Liechtenstein e festeggia il primato nel raggruppamento J dopo due gare disputate, in virtù del pareggio emerso nella sfida tra Bosnia e Grecia che - di fatto - non ha eletto la principale rivale degli azzurri per il prosieguo delle qualificazioni all'Europeo itinerante. Tra le file della Bosnia (nella gara di ieri sera) rete dello juventino Pjanic, poi espulso a gara in corso. Prima gioia per la Finlandia, dopo il ko di sabato contro l'Italia di Mancini.

IL CALENDARIO

23 marzo 2019

Bosnia-Armenia 2-1 - 33' Krunic (B), 80' Milosevic (B), 93' rig. Mkhitaryan (A)

Italia-Finlandia 2-0 - 7' Barella, 74' Kean

Liechtenstein-Grecia 0-2 - 46' Fortounis, 80' Donis

26 marzo 2019

Italia-Liechtenstein 6-0 - 17' Sensi, 32' Verratti, 35' rig. Quagliarella, 45' rig. Quagliarella, 70' Kean, 77' Pavoletti

Bosnia-Grecia 2-2 - 10' Visca (B), 15' Pjanic (B), 64' rig. Fourtounis (G), 85' Kolovos (G)

Armenia-Finlandia 0-2 - 14' Jensen, 78' Soiri

8 giugno 2019

Armenia-Liechtenstein

Finlandia-Bosnia

Grecia-Italia

11 giugno 2019

Grecia-Armenia

Italia-Bosnia

Liechtenstein-Finlandia

5 settembre 2019

Armenia-Italia

Bosnia-Liechtenstein

Finlandia-Grecia

8 settembre 2019

Armenia-Bosnia

Finlandia-Italia

Grecia-Liechtenstein

12 ottobre 2019

Bosnia-Finlandia

Italia-Grecia

Liechtenstein-Armenia

15 ottobre 2019

Finlandia-Armenia

Grecia-Bosnia

Liechtenstein-Italia

15 novembre 2019

Armenia-Grecia

Finlandia-Liechtenstein

Bosnia-Italia

18 novembre 2019

Grecia-Finlandia

Italia-Armenia

Liechtenstein-Bosnia

CLASSIFICA DOPO DUE TURNI

Italia 6

Grecia 4

Bosnia 4

Finlandia 3

Armenia 0

Liechtenstein 0