Euro 2020, girone A: Inghilterra a valanga, Rep.Ceca ancora a zero

Dieci gol fatti in due partite, un segnale forte lanciato alle avversarie. L'Inghilterra di Gareth Southgate rifila cinque reti al Montenegro e vola in testa al gruppo A, a punteggio pieno dopo due turni. La Repubblica Ceca ha una gara in meno, così il secondo posto è momentaneamente della Bulgaria. Tutto come previsto, dunque, la selezione britannica sembra già virtualmente a Euro 2020 con l'obiettivo di arrivare in semifinale, come l'ultimo Mondiale, e di staccare il pass per la finalissima. Le ultime tre gare della competizione si giocheranno a Wembley: Kane, punta di diamante degli inglesi, è pronto a trascinare la sua nazionale alla vittoria.

IL CALENDARIO

22 marzo

Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0 - 24', 62' e 68' Sterling, 47' Kane, 84' aut. Kalas

Bulgaria-Montenegro 1-1 - 50' Mugosa (M), 82' Nedelev (B)

25 marzo

Kosovo-Bulgaria 1-1 - 39' Bozhikov (B), 62' Zeneli (K)

Montenegro-Inghilterra 1-5 - 17' Vesovic (M), 30' Keane, 39' e 59' Barkley, 71' Kane, 81' Sterling

7 giugno 2019

Repubblica Ceca-Bulgaria

Montenegro-Kosovo

10 giugno 2019

Bulgaria-Kosovo

Repubblica Ceca-Montenegro

7 settembre 2019

Kosovo-Repubblica Ceca

Inghilterra-Bulgaria

10 settembre 2019

Inghilterra-Kosovo

Montenegro-Repubblica Ceca

11 ottobre 2019

Repubblica Ceca-Inghilterra

Montenegro-Bulgaria

14 ottobre 2019

Bulgaria-Inghilterra

Kosovo-Montenegro

14 novembre 2019

Repubblica Ceca-Kosovo

Inghilterra-Montenegro

17 novembre 2019

Bulgaria-Repubblica Ceca

Kosovo-Inghilterra

CLASSIFICA DOPO DUE TURNI

Inghilterra 6

Bulgaria 2

Kosovo* 1

Montenegro 1

Repubblica Ceca* 0

(* una partita in meno)