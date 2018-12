Euro 2020, gruppo I: Belgio, alle spalle il vuoto. Scozia per infrangere tabù

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un girone tutto sommato semplice, almeno sulla carta, per la formazione che ha chiuso al comando il ranking Fifa del 2018. Il Belgio, infatti, dopo aver mancato la qualificazione alla Final-Four di Nations League dovrebbe accedere senza troppi problemi alla fase finale di Euro 2020, prima e forse unica rassegna itinerante della storia che celebra i primi 60 anni della competizione. La formazione del ct Roberto Martinez è arrivata sul podio all'ultimo Mondiale, fermata soltanto dalla Francia in semifinale in Russia, grazie ai quattro gol di Romelu Lukaku e alle giocate di Eden Hazard. I Diables Rouges faranno dunque la parte del leone nel raggruppamento, alle spalle dovrebbe esserci la Russia che nel mondiale casalingo ha fermato la propria corsa ai quarti (ma solo ai rigori) contro la Croazia. Il ct Stanislav Cercesov vuole tenere la sua selezione a un buon livello e la qualificazione all'Europeo dovrebbe alla fine arrivare, nonostante la delusione del mese scorso in Nations League con la mancata promozione alla Lega A. A favorire la Russia c'è la formula delle qualificazioni, che premia le prime due forze del raggruppamento. Qualche problema potrebbe però riservargli la Scozia, con i britannici che non riescono ad arrivare alla fase finale di una competizione addirittura dal vecchio millennio. Euro '96 in Inghilterra e il Mondiale di Francia '98 sono le ultime grandi partecipazioni dei Tartan Army. La Scozia è però in crescita e, nelle qualificazioni a Russia '18, ha fallito per pochissimo l'accesso ai playoff. Quelli che, per intenderci, hanno sbattuto fuori l'Italia dalla Coppa del Mondo.

Queste le formazioni inserite nel gruppo I di qualificazione verso Euro 2020: Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakistan e San Marino.