Euro 2020, Gruppo J: Italia favoritissima, rincorrono Bosnia e Grecia

Italia, Bosnia ed Erzegovina, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein comporranno il Gruppo J nelle qualificazioni agli Europei del 2020. Un gruppo che sembra avere una prima già scritta, anche se le sorprese non sono mancate nell'ultimo biennio azzurro, più una serie di contendenti più o meno ambiziose per il ruolo di outsider, tutte in lotta per un posto alle spalle dell'Italia.

La Bosnia ed Erzegovina, che nel 2014 ha ottenuto una storica qualificazione ai Mondiali di Brasile, non è riuscita a confermarsi nelle successive due grandi manifestazioni e sembra essersi fermata dopo l'esplosione di talenti come Pjanic, Dzeko e Begovic. I tre saranno la spina dorsale anche nel tentativo di qualificazione all'Europeo itinerante, ma giocatori come Krunic, Civic e Gojak dovranno crescere in fretta per dare una mano ai più esperti compagni.

Ciò che è riuscito alla Bosnia nel 2014 rimane ancora un obiettivo per la Finlandia, mai qualificata ad una grande rassegna internazionale. I tempi della stella Litmanen sono lontano, così la formazione di Kanerva dovrà affidarsi ai colpi di Pukki e Sparv, magari aiutati dall'esperienza di Hradecky e Vaisanen, da anni impiegati in campionati di livello.

Ben più titolare è la Grecia, che un Europeo lo ha anche vinto, anche se sono passati ormai quattordici anni. I quarti di finale del 2012 rimangono il risultato migliore, post Portogallo 2004, di una selezione che può contare su qualche buona individualità ma a cui sembra mancare il ricambio generazionale: Mitroglu garantisce pericolosità offensiva, Papastathopoulos esperienza in difesa, ma a centrocampo non si intravede granché se non la voglia e la maturità dell'ex Bologna Lazaros Christodoulopoulos.

Per Armenia e Liechtenstein, a meno di clamorose sorprese, non resta che il ruolo di comparse in un girone dal tasso tecnico già abbastanza basso: le due formazioni proveranno a dar battaglia sempre ma sembrano destinate a litigarsi solo il penultimo posto.