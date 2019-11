© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo le qualificazioni garantiscono un posto a Euro 2020. Da questa edizione anche la Nations League è una discriminante per accedere al torneo. Quattro nazionali accederanno alla fase finale attraverso playoff e la loro partecipazione è data dal piazzamento nelle rispettive leghe. A oggi, se i gironi di qualificazione terminassero con queste classifiche, questi sarebbero gli incroci che vedranno partite secche il 26 marzo con finali il 31 marzo, anch'esse in gara unica (in neretto le squadre certe dell'accesso ai playoff):

Lega A (più 3 ripescate dalle altre leghe)

ISLANDA-ROMANIA

IRLANDA DEL NORD-ISRAELE

Lega B

BOSNIA-IRLANDA

GALLES-SLOVACCHIA

Lega C

SCOZIA-BULGARIA

NORVEGIA-SERBIA

Lega D

GEORGIA-BIELORUSSIA

MACEDONIA DEL NORD-KOSOVO