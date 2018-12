Euro 2020, il calendario dell'Italia: inizio in casa con la Finlandia il 23/3/19

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La UEFA ha reso note le giornate e le date nelle quali si giocheranno le partite delle qualificazioni per gli Europei del 2020, nel quale l'Italia è stata sorteggiata proprio oggi all'interno del gruppo J, in compagnia di Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. In attesa di conoscere le località nelle quali si giocheranno gli incontri, argomento che sarà affrontato nel corso dei prossimi giorni, ecco dunque tutti gli appuntamenti che attendono gli Azzurri guidati dal ct Roberto Mancini nella corsa per qualificarsi ai prossimi Europei:

1^ giornata: sabato 23/3/19 h. 20:45 - Italia-Finlandia

2^ giornata: martedì 26/3/19 h. 20:45 - Italia-Liechtenstein

3^ giornata: sabato 8/6/19 h. 20:45 - Grecia-Italia

4^ giornata: martedì 11/6/19 h. 20:45 - Italia-Bosnia

5^ giornata: giovedì 5/9/19 h.18 - Armenia-Italia

6^ giornata: domenica 8/9/19 h. 20:45 - Finlandia-Italia

7^ giornata: sabato 12/10/19 h. 20:45 - Italia-Grecia

8^ giornata: martedì 15/10/19 h. 20:45 - Liechtenstein-Italia

9^ giornata: venerdì 15/11/19 h. 20:45 - Bosnia-Italia

10^ giornata: lunedì 18/11/19 h. 20:45 - Italia-Armenia