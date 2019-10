Euro 2020, l'Italia aprirà il 12 giugno

Per la squadra di Mancini c'è il rischio Ronaldo o la Francia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Italia probabile testa di serie a Euro 2020, ma il rischio del sorteggio si chiama Francia o Portogallo. L'appuntamento per la Nazionale è il 12 giugno all'Olimpico: l'Italia sa già che inaugurerà a Roma l'Europeo 2020 itinerante, ma per conoscere l'avversaria è davvero presto, visto l'anticipo con il quale si è qualificata. Alla situazione di oggi, però, il rischio dell'urna Uefa - come sa lo staff azzurro - ha il volto di Mbappé o Cristiano Ronaldo. Al sorteggio del 30 novembre a Bucarest, le sei teste di serie e le altre fasce saranno determinate dalle migliori classificate nei gironi di qualificazione (per i punti si escludono le partite con le ultime classificate dei gironi a 6, visto che alcuni gruppi sono a 5). Al momento, l'Italia è prima con il Belgio, seguita da Ucraina e Spagna. Per Mancini, più che il Liechtenstein, sarà importante non perdere contro la Bosnia e battere l'Armenia per restare tra le prime sei.