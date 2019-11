© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito le 20 qualificate a Euro 2020, divise per fasce di sorteggio. La Francia campione del mondo in carica e finalista dell'ultima edizione degli Europei è clamorosamente in seconda fascia. Peggio va ai campioni in carica del Portogallo, addirittura in terza fascia. Le ultime 4 qualificate arriveranno tramite playoff che si giocheranno a marzo

TESTE DI SERIE

Belgio

Italia

Inghilterra

Germania

Spagna

Ucraina

SECONDA FASCIA

Francia

Polonia

Svizzera

Croazia

Olanda

Russia

TERZA FASCIA

Portogallo

Turchia

Danimarca

Austria

Svezia

Repubblica Ceca

QUARTA FASCIA

Galles

Finlandia