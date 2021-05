Euro 2020, lunedì vaccino agli azzurri a Roma e Milano: 30-35 giocatori a Spallanzani e Humanitas

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Come annunciato nei giorni scorsi, parte la vaccinazione per gli azzurri della nazionale di calcio in vista dei campionati europei: il giorno prescelto è lunedì, quando più di una trentina di giocatori, divisi in due gruppi (area nord e centro-sud), si presenteranno all'Humanitas di Milano e all'ospedale Spallanzani di Roma per ricevere la dose. L'operazione - che è fatta in accordo col governo, col ministro della Salute Roberto Speranza e con la struttura commissariale per l'emergenza covid guidata dal generale Figliuolo - è riservata esclusivamente ai calciatori. Dalla Federcalcio infatti tengono a precisare che nessun dirigente o componente dello staff tecnico sarà vaccinato lunedì. (ANSA).