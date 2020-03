Euro 2020, oggi l'ufficialità del rinvio. Inglesi contrari allo slittamento in autunno

vedi letture

Oggi sarà il giorno dell’ufficialità, ma nei fatti la UEFA ha già deciso: Euro 2020 si trasformerà in Euro 2021. L’Europeo, causa epidemia di Coronavirus, si sposta all’estate del prossimo anno. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport che nello spiegare il tramonto dell’ipotesi di un Europeo in autunno, in piena linea con il Mondiale del 2022 in Qatar, ha rivelato il secco no della Federcalcio inglese a causa del calendario già zeppo d’impegni in quel periodo dell’anno (basta ricordare la querelle col Liverpool dello scorso dicembre).

Sul fronte delle competizioni continentali come Champions ed Europa League, infine, spazio alle gare entro il 30 giugno, termine ultimo considerato invalicabile anche in virtù del primo turno di qualificazione alla Champions 2020/2021 già calendarizzato per i primi giorni di luglio. Se ci saranno competizioni che dovranno arrivare oltre il 30 giugno queste potranno essere solo quelle nazionali.