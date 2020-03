Euro 2020 verso il rinvio. La UEFA ha già disdetto gli alberghi a Copenaghen

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma pare scontato che la UEFA annunci nelle prossime ore lo slittamento di Euro 2020. In questo senso, arriva dall'agenzia di stampa 'Reuters' un dettaglio non ininfluente che va in questa direzione: a Copenaghen - una delle dodici città che avrebbe dovuto ospitare la competizione questa estate - la UEFA ha già disdetto gli alberghi prenotati per i suoi dipendenti.