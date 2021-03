Euro 2021, Mancini: "Stagione durissima. Ok all'allargamento delle rose"

vedi letture

'Se qualcuno prende il virus diventa poi difficile sostituirlo'

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l'Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d'accordo". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha risposto ai microfoni della Rai a una domanda sulla possibilità che il massimo organismo calcistico europeo possa decidere di allargare le rose per la fase finale del torneo continentale. (ANSA).