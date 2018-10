Euro-gol di Linetty: la Polonia fa sorridere anche la Samp

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un gol da accademia. Lancio di Defrel, sponda di Quagliarella, botta al volo di sinistro alle spalle di Gomis, Il primo centro in stagione di Karol Linetty è da applausi. E’ proprio il centrocampista polacco a riequilibrare le sorti del match della sua Sampdoria contro la Spal, dando il via alla rimonta blucerchiata completata nella ripresa da Defrel. Nel momento in cui nel capoluogo ligure, sponda rossoblu, spopola la verve realizzativa e il killer instict di Piatek, l’ex Lech Poznan ha voluto rimarcare come anche la SamPolonia possa essere decisiva sotto rete - Kownacki era già andato a segno a Frosinone su rigore -. Una prestazione di sostanza la sua, condita da ottime discese e ottimi inserimenti in zona gol con la ciliegina sulla torta arrivata al ventesimo minuto del primo tempo. Finalmente, verrebbe da dire visto che nelle precedenti gare non è stato molto fortunato. A Udine una sua conclusione si è persa di poco a lato mentre a Cagliari, nel turno infrasettimanale, ha fatto tremare la traversa.

UN GOL PER IL CT POLACCO - Un messaggio che arriverà anche Jerzy Brzeczek in vista dei prossimi impegni in Nations League contro Portogallo e Italia. Al contrario dell’ex Nawalka, che mai lo ha impiegato nel mondiale di Russia, l’attuale commissario tecnico lo ha schierato per mezzora nel match di Bologna contro gli azzurri di Roberto Mancini e nell’amichevole contro l’Irlanda. Ovviamente l’impiego nella rappresentativa del suo paese passerà anche e soprattutto attraverso le prestazioni che il ragazzo metterà in campo all’ombra della Lanterna.

A CACCIA DEL RECORD DI GOL - Mantiene però la testa sul collo e il profilo basso Karol Linetty che in mixed zone ha esternato: “Ho fatto un bel gol, ma l'importante è aver vinto, quando giochiamo in casa dobbiamo vincere sempre”. Quattro centri nella passata stagione, adesso il centrocampista polacco punta a superare questa cifra per poter aiutare i suoi compagni nel corso di questo campionato: “Ci spero - ha chiosato il numero 16 blucerchiato - ma conta che vinca la squadra”.