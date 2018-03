Euro Milan, l’inesperienza pagata a caro prezzo. Gattuso ora vuole una reazione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan non è stato all’altezza dell’Arsenal nell’impegno di Europa League, lo dicono i numeri ma anche una mentalità vincente che non è ancora diffusa tra i giovani rossoneri. Tanti giocatori non hanno mai giocato a certi livelli e i Gunners hanno messo a nudo tutte le fragilità del gruppo di Gattuso, apparso invece in gran spolvero nelle scorse settimane con la striscia di 13 risultati utili consecutivi. I londinesi hanno lasciato il segno a San Siro, due gol e un gioco ben organizzato, soprattutto nel primo tempo, mentre il Milan ha cercato di reagire solo nella ripresa, quando era ormai troppo tardi. Tutti i giocatori sono convinti che non si tratti di un problema fisico, ma di testa. Se l’emozione gioca brutti scherzi, poi anche il fisico reagisce male ai comandi, e si commettono errori banali. “Non è stato un problema di condizione fisica, eravamo tutti pronti per questo tipo di gara”, ha confessato Franck Kessie il giorno dopo la batosta europea. “E’ mancata un po’ d’esperienza, questo Milan è molto giovane, abbiamo solo due o tre giocatori che sono abituati a fare queste partite e penso sia stato per quello”.

Il processo di crescita della squadra però passa anche da queste tappe, anche da sonore sconfitte. Per questo contro il Genoa tutti si aspetteranno una risposta positiva, una reazione rabbiosa. Gattuso potrebbe optare per qualche cambio: in rampa di lancio ci sono Borini, Kalinic e Montolivo, utilizzati poco nelle ultime settimane. Un mini turnover in previsione della sfida di giovedì prossimo a Londra, dove il Milan proverà a ribaltare il 2-0 dell’andata e rimettere in piedi una qualificazione ai quarti di finale che ad oggi sembra compromessa.