© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Pirlo, ambasciatore di Euro U21 nel 2019, parla a Rai Sport. "Siamo l'Italia, giochiamo in casa, non dobbiamo aver paura delle avversarie. Abbiamo le carte in regola per fare bene. L'Europeo U21 è stato un trampolino importante per me, è la prima manifestazione internazionale che si fa, importante prima della Nazionale maggiore. Ho ricordi di una grande vittoria, spero si possa ripetere. Tonali mio erede? E' giovane, bravo, dovrà crescere e fare tanto ma è sulla buona strada.