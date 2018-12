Euro2020, prima fascia. C'è l'Italia, non la Germania

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi, alle 12 italiane, al Convention Centre di Dublino, ci sarà il sorteggio delle squadre che parteciperanno alle qualificazioni di Euro2020

C'è una sola grande sorpresa nella prima urna, quella delle teste di serie. L'Italia ci è finita grazie alla vittoria con la Polonia, i biancorossi si sono salvati con il pareggio in Portogallo e la contemporanea mancata vittoria della Germania (2-2 con l'Olanda) che ha mandato i Campioni del Mondo 2014 nella seconda fascia.

Le quattro di Nations Cup, cioè Svizzera, Portogallo, Olanda e Inghilterra - un Mondiale e un Europeo in totale - avranno dei gironi da cinque nazionali, con la certezza di avere, a giugno, la possibilità di giocarsi il trofeo. Andranno a completare i gruppi A-D, l'E avrà solamente cinque squadre, mentre dalla F alla J potranno contare su sei nazionali.

Sono le grandi favorite per arrivare all'Europeo, evidentemente, partendo da una posizione privilegiata e potendo contare su imperi calcistici di un certo livello. La Croazia si è salvata pure con la retrocessione in Lega B, non così l'Islanda che, dopo le grandi qualificazioni a Euro2016 e Mondiale sembra in debito d'ossigeno.

LE PARTECIPANTI DEL GRUPPO 1

Finalisti Nations League: Svizzera, Inghilterra, Olanda, Portogallo

Urna: Italia, Francia, Belgio, Spagna, Croazia, Polonia