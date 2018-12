Euro2020, quarta fascia. Vento dall'Est, occhio alla Grecia

Oggi, alle 12 italiane, al Convention Centre di Dublino, ci sarà il sorteggio delle squadre che parteciperanno alle qualificazioni di Euro2020

Un grande sguardo a est, nell'urna numero 4. Grandi decadute insieme a paesi emergenti negli anni novanta ma poi rimasti incompiuti. E qualche piccolo scoglio perché in molti giocano nella nostra Serie A. Sulla carta sarebbe da evitare la Slovenia degli Ilicic e degli Zajc che, però, è retrocessa - abbastanza rovinosamente - nel proprio girone di Nations League. Quindi da valutare il loro impatto contro una big, ma pare che i tempi di Zahovic siano lontani. Così come quelli di Hagi per la Romania, una delle nazionali da evitare in questo lotto, un po' come la Grecia, nobile decaduta e unica ad aver vinto un Europeo (ovviamente) in questa fascia.

La migliore da affrontare sarebbe anche quella con il ranking peggiore, cioè la Georgia, alle finali di Nations League con grandi possibilità di vincere, sebbene Macedonia-Kosovo-Bielorussia (nell'urna 5) possano essere gare complicate. Poi Lituania ed Estonia, non propriamente due carrarmati.

Nella fascia intermedia Montenegro - con un paio di calciatori di livello, come Jovetic - l'Albania, già vista però nelle qualificazioni Mondiali e battuta due volte su due dalla traballante Italia di Ventura (0-1 a Scutari) mentre Cipro è una nazione in ascesa ma, almeno sulla carta, abbastanza abbordabile. E l'Ungheria? Il movimento appare in declino da molto tempo, non sembra un avversario così scomodo.

FASCIA 4, LE PARTECIPANTI

Ungheria, Romania, Grecia, Albania, Montenegro, Cipro, Estonia, Slovenia, Lituania, Georgia*