Euro2020, quinta fascia: suggestione Gibilterra, Macedonia scorbutica

Oggi, alle 12 italiane, al Convention Centre di Dublino, ci sarà il sorteggio delle squadre che parteciperanno alle qualificazioni di Euro2020

Tre squadre su dieci potrebbero concedere un posto in più al proprio girone di qualificazione. Si tratta anche delle squadre più forti, come Macedonia - già vista ai gironi Mondiali con l'Italia, riuscì a pareggiare a Torino dopo una rocambolesca sconfitta a Skopje - Bielorussia e soprattutto Kosovo, nazione affiliata da pochissimo alla UEFA ma con qualche calciatore di buon livello, come Berisha. Non dovrebbero esserci problemi comunque, contro queste tre squadre.

Intermedia difficoltà contro l'Armenia, comunque in un momento delicato, più che altro per la presenza di Mkhitaryan, mentre Azerbaijan, Kazakhstan e Moldova potrebbero rappresentare una difficoltà soprattutto logistica, con spostamenti davvero molto lunghi.

Le Isole Faroe le abbiamo già viste all'opera qualche anno fa, ma il livello dilettantistico della Nazionale non è cambiato. Così come il Lussemburgo potrebbe forse essere un livello da Serie C, non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo. Anche se ha pareggiato a Tolosa con la Francia, nel girone qualificatorio. Transalpini che poi sono diventati campioni del mondo. Meravigliosa invece la sfida, eventuale, contro Gibilterra: ha vinto già le sue prime partite, incredibile per uno stato da 27 mila abitanti.

FASCIA 5, LE PARTECIPANTI

Macedonia*, Kosovo*, Bielorussia*, Lussemburgo, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Moldova, Gibilterra, Isole Faroe.