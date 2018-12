Euro2020, seconda fascia: oltre alla Germania c'è la Svezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, alle 12 italiane, al Convention Centre di Dublino, ci sarà il sorteggio delle squadre che parteciperanno alle qualificazioni di Euro2020

Come già anticipato precedentemente, è la Germania il grande spauracchio per l'urna numero 2. Dopo la disastrosa Nations League, terminata con la retrocessione in B, la Germania si scontrerà con una big nel girone qualificatorio. Da capire se sarà un problema più per lei che per gli altri: i teutonici sono abituati a vincerle praticamente tutte e non hanno mai avuto problemi a qualificarsi, nemmeno uno spareggino. Considerando che in due vanno all'Europeo, probabilmente nemmeno stavolta.

Da capire quale sia l'avversario migliore per l'Italia. Probabilmente l'Ucraina, affrontata a Genova poco tempo fa - finale 1-1 - in una partita dominata. Tecnicamente non è la peggiore del lotto, ma si giocherà le finali di Nations League e potrebbe essere già qualificata. Poi Austria e Galles, oltre a una Repubblica Ceca in crisi d'identità da tempo. Bosnia e Islanda, sulla carta, sono le più semplici.

Da evitare, oltre alla Germania, ci sono Danimarca e Svezia, anche loro alle fasi finali di Nations League. Entrambe ci hanno dato non pochi grattacapi, sono squadre quadrate e l'eliminazione dal Mondiale alla Friends Arena è ancora troppo fresca. Tutte e due potrebbero sbloccare un posto in più nel girone. Meglio saltare anche la Russia.

FASCIA 2, LE PARTECIPANTI

Germania, Islanda, Bosnia, Ucraina*, Danimarca*, Svezia*, Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca